  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Килиан Мбаппе ответил на заявления, что ПСЖ лучше без него
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Килиан Мбаппе ответил на заявления, что ПСЖ лучше без него

Франция

Смотрит матчи парижан

Килиан Мбаппе ответил на заявления, что ПСЖ лучше без него

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мбаппе летом завершил свою долговременную карьеру в "ПСЖ" и перешел в "Реал" на правах свободного агента. После не слишком уверенного старта в Ла Лиге 26-летний нападающий набрал великолепную форму, однако, пока Мбаппе блестяще выступает в одном из сильнейших чемпионатов Европы, "ПСЖ" тоже процветает.

Команда Луиса Энрике превратилась в одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, демонстрируя лучшую форму за последние годы.

В понедельник в интервью для Le Parisien Мбаппе спросили о мнении, что "ПСЖ" стал сильнее без него.

"Говорят, что "ПСЖ" лучше без меня? Это меня не беспокоит... Я смотрю все футбольные матчи, в том числе и игры "ПСЖ". Я действительно желаю им успехов. Но сейчас я сосредоточен на "Реале", - говорит Мбаппе.

Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 31 гол и 4 ассиста в 43 матчах за "Реал" во всех турнирах.

Читайте такжеМбаппе: Мы очень устали. Но мы должны были уважать эмблему Реала и бороться до конца
По теме
yellow-arrow
Президент Нанта требует от ПСЖ билет на финал Лиги чемпионов
yellow-arrow
ПСЖ добился своего: Лига 1 перенесла матч с Нантом в пользу парижан
yellow-arrow
Форвард Интера пропустит матчи Лиги наций из-за травмы
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости