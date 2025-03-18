Килиан Мбаппе ответил на заявления, что ПСЖ лучше без него

Мбаппе летом завершил свою долговременную карьеру в "ПСЖ" и перешел в "Реал" на правах свободного агента. После не слишком уверенного старта в Ла Лиге 26-летний нападающий набрал великолепную форму, однако, пока Мбаппе блестяще выступает в одном из сильнейших чемпионатов Европы, "ПСЖ" тоже процветает.

Команда Луиса Энрике превратилась в одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, демонстрируя лучшую форму за последние годы.

В понедельник в интервью для Le Parisien Мбаппе спросили о мнении, что "ПСЖ" стал сильнее без него.

"Говорят, что "ПСЖ" лучше без меня? Это меня не беспокоит... Я смотрю все футбольные матчи, в том числе и игры "ПСЖ". Я действительно желаю им успехов. Но сейчас я сосредоточен на "Реале", - говорит Мбаппе.

Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 31 гол и 4 ассиста в 43 матчах за "Реал" во всех турнирах.