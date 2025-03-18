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Бывший нападающий сборной Франции объявил о завершении карьеры
Пришло время закрыть этот раздел жизни
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Франции Кевин Гамейро официально сообщил о завершении карьеры на своей странице в Instagram.
"От "Страсбурга" до "Валенсии" через "Лорьян", "ПСЖ", "Севилью" и "Атлетико Мадрид" — каждый момент, проведенный на поле, останется в моей памяти, но, главное, в моем сердце. Но пришло время с гордостью и немного с ностальгией закрыть эту замечательную главу моей жизни.
Я хочу поблагодарить всех, кто был частью моего пути: моему учебному центру, клубам, моим партнерам по команде (отдельная благодарность моему напарнику по комнате в центре обучения и сегодняшнему партнеру Халиду), всем моим тренерам, команде Франции, к которой я имел честь принадлежать, людям из технической и медицинской команд, Арно и физиотерапевтам, а также моим агентам и моему агенту по имиджу, но больше всего — ВАМ, фанатам, которые всегда поддерживали меня и дарили столько любви.
И, конечно, моим родителям, без которых эта детская мечта никогда бы не осуществилась, моему брату Иоанну, который всегда был моим первым фанатом, моим бабушке и дедушке, которых мне так не хватает, и другим членам моей семьи и близким друзьям. Моя жена Лина и мои сыновья Аарон и Айден, которые поддерживали меня, поощряли, следовали за мной, любили и, главное, терпели меня с такой любовью каждый день на протяжении всей моей карьеры. Я вас люблю.
Страница закрывается, но любовь к футболу останется навсегда. Кевин Гамейро", — написал футболист в своем обращении.
Напомним, что Гамейро начал свою профессиональную карьеру в "Страсбурге" в 2005 году. Затем он играл в "Лорьяне" (2008-2011) и "ПСЖ" (2011-2013), с которым стал чемпионом Франции в 2013 году, перед тем, как переехать в Испанию. Там он защищал цвета "Севильи" (2013-2016), "Атлетико Мадрид" (2016-2018) и "Валенсии (2018-2021)". Он выиграл три Лиги Европы с "Севильей" (2014, 2015, 2016) и одну с "Атлетико Мадрид" (2018). Гамейро также выступал за сборную Франции 13 раз (3 гола) в период с 2010 по 2017 год.
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