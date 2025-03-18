Капитан Ливерпуля ведет переговоры с ПСЖ

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк привлек внимание "ПСЖ". Об этом пишет издание El Nacional.

По информации источника, футболист ведет переговоры с французским клубом. Парижане предложили нидерландцу выгодный контракт и амбициозный проект.

Добавим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл 41 матч, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.