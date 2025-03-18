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Капитан Ливерпуля ведет переговоры с ПСЖ
Об этом пишет издание El Nacional
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк привлек внимание "ПСЖ". Об этом пишет издание El Nacional.
По информации источника, футболист ведет переговоры с французским клубом. Парижане предложили нидерландцу выгодный контракт и амбициозный проект.
Добавим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл 41 матч, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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Источник:El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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