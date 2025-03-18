Мбаппе высказался о слухах относительно конфликта с главным тренером сборной Франции

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на информацию о якобы конфликте с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.

"Если бы мы поссорились, я бы ни за что не отвечал на его звонки. Все меня знают: если мы с кем-то ссоримся, то я не поддерживаю связь - не могу притворяться.

Я всегда уважал и ценил Дидье Дешама. Он мой единственный тренер в сборной Франции, и он дал мне первый шанс сыграть за нее. На любой работе бывают разногласия с коллегами, но это не значит, что они вам не нравятся или вы их не уважаете".