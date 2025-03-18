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Мбаппе - о возможной игре против ПСЖ в ЛЧ: Думать об этом - самая большая ошибка
Футболист сосредоточен на игре против Арсенала
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал возможность встречи с его бывшим клубом "ПСЖ" в Лиге чемпионов.
"Думать об этом - самая большая ошибка, которую можно совершить. Напоминает прошлый сезон, когда все предполагали, что в финале сыграют "ПСЖ" и "Реал". В результате этого не произошло. Поэтому я думаю только о "Реале" и "Арсенале", который будет нашим соперником в четвертьфинале", - заявил Мбаппе.
Добавим, что "Реал" и "ПСЖ" могут встретиться в 1/2 финала, если "сливочные" победят "Арсенал", а французы - "Астон Виллу".
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