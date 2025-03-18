Мбаппе - о возможной игре против ПСЖ в ЛЧ: Думать об этом - самая большая ошибка

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал возможность встречи с его бывшим клубом "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

"Думать об этом - самая большая ошибка, которую можно совершить. Напоминает прошлый сезон, когда все предполагали, что в финале сыграют "ПСЖ" и "Реал". В результате этого не произошло. Поэтому я думаю только о "Реале" и "Арсенале", который будет нашим соперником в четвертьфинале", - заявил Мбаппе.

Добавим, что "Реал" и "ПСЖ" могут встретиться в 1/2 финала, если "сливочные" победят "Арсенал", а французы - "Астон Виллу".