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Мбаппе - о преемнике Дешама в сборной Франции: Все говорят о Зидане
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал заявление Дидье Дешама о его уходе с поста главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года.
"Я не знаю всех подробностей, это личное решение Дешама. Он имеет причины для ухода, но надеюсь, что он завершит работу в сборной на мажорной ноте.
Я не знаю, кто будет следующим тренером сборной Франции. Для этого есть президент федерации, пусть он принимает соответствующее решение. Все говорят о Зидане. Вы хотите, чтобы я прокомментировал возможное назначение. Нельзя делать вид, что мы живем в пещере и не понимаем, что происходит", - сказал футболист.
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