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Мбаппе - о преемнике Дешама в сборной Франции: Все говорят о Зидане

Франция

Футболист поделился своими мыслями

Мбаппе - о преемнике Дешама в сборной Франции: Все говорят о Зидане

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал заявление Дидье Дешама о его уходе с поста главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

"Я не знаю всех подробностей, это личное решение Дешама. Он имеет причины для ухода, но надеюсь, что он завершит работу в сборной на мажорной ноте.

Я не знаю, кто будет следующим тренером сборной Франции. Для этого есть президент федерации, пусть он принимает соответствующее решение. Все говорят о Зидане. Вы хотите, чтобы я прокомментировал возможное назначение. Нельзя делать вид, что мы живем в пещере и не понимаем, что происходит", - сказал футболист.

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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