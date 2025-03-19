Килиан Мбаппе об Усмане Дембеле: Я его самый большой фанат

Усман Дембеле в этом сезоне, а особенно в 2025 году, демонстрирует потрясающую трансформацию. Его часто критиковали за его результативность — или ее отсутствие. Но сейчас он имеет впечатляющие 22 гола в 17 матчах в календарном году. Такая форма уже порождает разговоры о его претензиях на "Золотой мяч".

Одним из его главных конкурентов в борьбе за эту награду станет его бывший одноклубник и партнер по сборной Килиан Мбаппе. Несмотря на неоднозначный старт в "Реале", он все же имеет 31 гол в 44 матчах за мадридцев во всех турнирах. "Реал" снова борется за титул в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Дембеле — серьезный конкурент в борьбе за престижную награду, которую Мбаппе так стремится получить. Однако, в разговоре с Le Parisien Килиан высказался о нем крайне положительно.

"С Усманом все просто. Мы ежедневно общаемся. То, что он сейчас делает, влияет на меня лично, потому что я знаю, сколько критики и насмешек он выдержал. С 14 лет я был его самым большим фанатом", — сказал Мбаппе.

Капитан сборной Франции также поднял вопрос борьбы за "Золотой мяч", когда его спросили, может ли Дембеле выиграть эту награду.

"Золотой мяч"? А что такое игрок уровня "Золотого мяча"? Или Родри — это игрок уровня "Золотого мяча" для вас? Я думал, что награду получит Винисиус Жуниор, но в итоге ее выиграл Родри. Если бы я сказал вам об этом три месяца назад, вы бы ответили: "Что за чушь ты говоришь?" Сейчас мы не знаем, кто выиграет "Золотой мяч", но нельзя исключать никого, потому что эту награду может получить любой, даже вратарь", — заявил Мбаппе.

Добавим, что всего в этом сезоне на счету Дембеле 30 голов и 6 ассистов в 37 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.