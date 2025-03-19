  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Звезда ПСЖ поделился гордость от первого вызова в сборную Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда ПСЖ поделился гордость от первого вызова в сборную Франции

Франция

Мечта

Звезда ПСЖ поделился гордость от первого вызова в сборную Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дезире Дуэ, который перешел в "ПСЖ" из "Ренна" за 50 миллионов евро, постепенно становится важной фигурой в команде Луиса Энрике, выходя как в стартовом составе, так и со скамейки запасных.

В матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" он продемонстрировал сильную игру после выхода на замену, а также реализовал победный пенальти в серии послематчевой серии, что обеспечило "ПСЖ" выход в четвертьфинал.

Через два дня после этого успеха неделя для Дуэ стала еще лучше – он получил свой первый вызов в национальную сборную Франции. Во вторник он провел свою первую пресс-конференцию в этом статусе.

"Это большая гордость и огромное счастье. Я преодолел очень важный этап в своей еще молодой карьере, но остаюсь амбициозным впереди еще много целей. Я уже бывал в Клерфонтене во время подготовки к Олимпийским играм, и это был отличный опыт, но сейчас все иначе, в другом контексте. Я присоединяюсь к команде, где выступают большие игроки, и теперь мне нужно адаптироваться. Давления не чувствую, ведь в клубе мы также играем важные матчи, но я готов принять этот вызов.

Я здесь, чтобы играть. У меня есть амбиции. Каждый игрок хочет выходить на поле. Независимо от того, сколько времени я получу, я использую его на максимум. Я живу своей мечтой. Но в то же время стараюсь сохранять спокойствие и не слишком поддаваться эмоциям от всего, что со мной происходит", сказал Дуэ.

Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего игрока 7 голов и 11 ассистов в 39 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Килиан Мбаппе об Усмане Дембеле: Я его самый большой фанат
yellow-arrow
Мбаппе - о преемнике Дешама в сборной Франции: Все говорят о Зидане
yellow-arrow
Мбаппе - о возможной игре против ПСЖ в ЛЧ: Думать об этом - самая большая ошибка
Франция Пари Сен-Жермен Дезире Дуэ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости