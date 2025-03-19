Звезда ПСЖ поделился гордостью от первого вызова в сборную Франции

Дезире Дуэ, который перешел в "ПСЖ" из "Ренна" за 50 миллионов евро, постепенно становится важной фигурой в команде Луиса Энрике, выходя как в стартовом составе, так и со скамейки запасных.

В матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" он продемонстрировал сильную игру после выхода на замену, а также реализовал победный пенальти в серии послематчевой серии, что обеспечило "ПСЖ" выход в четвертьфинал.



Через два дня после этого успеха неделя для Дуэ стала еще лучше – он получил свой первый вызов в национальную сборную Франции. Во вторник он провел свою первую пресс-конференцию в этом статусе.

"Это большая гордость и огромное счастье. Я преодолел очень важный этап в своей еще молодой карьере, но остаюсь амбициозным – впереди еще много целей. Я уже бывал в Клерфонтене во время подготовки к Олимпийским играм, и это был отличный опыт, но сейчас все иначе, в другом контексте. Я присоединяюсь к команде, где выступают большие игроки, и теперь мне нужно адаптироваться. Давления не чувствую, ведь в клубе мы также играем важные матчи, но я готов принять этот вызов. Я здесь, чтобы играть. У меня есть амбиции. Каждый игрок хочет выходить на поле. Независимо от того, сколько времени я получу, я использую его на максимум. Я живу своей мечтой. Но в то же время стараюсь сохранять спокойствие и не слишком поддаваться эмоциям от всего, что со мной происходит", – сказал Дуэ.

Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего игрока 7 голов и 11 ассистов в 39 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.