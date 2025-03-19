Луис Энрике хочет подписать в ПСЖ капитана Ливерпуля

Луис Энрике хочет укрепить оборону парижан топовым трансфером, а его главная цель – Вирджил ван Дейк. Наставник "ПСЖ" считает, что центрбек "Ливерпуля" может принести команде лидерские качества и опыт, необходимые для борьбы за победу в Лиге чемпионов.

33-летний голландец остается одним из лучших защитников Европы, а его роль в "Ливерпуле" была ключевой для успехов команды последних лет. В то же время его контракт завершается в июне, что дает ему полную свободу в выборе будущего.

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Из-за этого "ПСЖ" активизировал переговоры, и сам Луис Энрике участвует в процессе, пытаясь убедить футболиста переехать в Париж. Французский клуб считает, что опыт и авторитет Ван Дейка будут неоценимыми для команды, а возможность подписать его бесплатно (без выплаты трансферной суммы) делает этот вариант еще более привлекательным.

Но "Ливерпуль" не сдается и пытается убедить капитана продлить контракт. Однако перспектива нового вызова, а также настойчивость Луиса Энрике могут стать решающими факторами в выборе Ван Дейка.

Добавим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл 41 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.