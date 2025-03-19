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"Купи меню - получи футбол": Лига 1 и McDonald's запускают уникальную акцию

Франция

Первые 120 000 покупателей специального меню получат трехмесячную подписку

"Купи меню - получи футбол": Лига 1 и McDonald's запускают уникальную акцию

Фото: Getty Images

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Французская Лига 1 пытается увеличить доходы от трансляций. Для этого спонсор лиги, компания McDonald's, в сотрудничестве с платформой DAZN запускает специальную акцию для привлечения новых зрителей.

В рамках этой акции в ресторанах McDonald's по всей Франции появятся специальные меню Ligue 1. Первые 120 000 покупателей этих меню получат трехмесячную подписку на матчи Лиги 1 на платформе DAZN.

Стоимость одного меню составляет 14,5 евро, что значительно ниже, чем стоимость месячной подписки на DAZN (39,99 евро).

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Лига 1 DAZN
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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