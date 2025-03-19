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"Купи меню - получи футбол": Лига 1 и McDonald's запускают уникальную акцию
Первые 120 000 покупателей специального меню получат трехмесячную подписку
Фото: Getty Images
Французская Лига 1 пытается увеличить доходы от трансляций. Для этого спонсор лиги, компания McDonald's, в сотрудничестве с платформой DAZN запускает специальную акцию для привлечения новых зрителей.
В рамках этой акции в ресторанах McDonald's по всей Франции появятся специальные меню Ligue 1. Первые 120 000 покупателей этих меню получат трехмесячную подписку на матчи Лиги 1 на платформе DAZN.
Стоимость одного меню составляет 14,5 евро, что значительно ниже, чем стоимость месячной подписки на DAZN (39,99 евро).
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