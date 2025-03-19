"Я не только знал, что он собирается уйти, но и объяснил почему", - Мбаппе рассказал о "сложных" отношениях с Гризманном в сборной

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о "сложных" отношениях с Гризманном.

По словам звёздного игрока, он дружит с Антуаном Гризманном и не был причиной ухода футболиста "Атлетико Мадрид" из сборной.

"Мы часто разговариваем с Антуаном. Я люблю его сына, он футбольный фанат, он немного напоминает мне меня в детстве. Я люблю его, Амаро.

Но после этого, конечно, всё усложняется, потому что мы в городе, где наши две команды — настоящие соперники. Могу вас заверить, что у нас с Антуаном очень хорошие отношения.

Он уже несколько раз приглашал меня к себе домой на барбекю. Этого ещё не было, но мы обязательно сходим туда. Мы живём по соседству, в одном доме", — сказал Мбаппе.