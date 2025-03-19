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"Я не только знал, что он собирается уйти, но и объяснил почему", - Мбаппе рассказал о "сложных" отношениях с Гризманном в сборной

Франция

Даже такое случается

"Я не только знал, что он собирается уйти, но и объяснил почему", - Мбаппе рассказал о "сложных" отношениях с Гризманном в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о "сложных" отношениях с Гризманном.

По словам звёздного игрока, он дружит с Антуаном Гризманном и не был причиной ухода футболиста "Атлетико Мадрид" из сборной.

"Мы часто разговариваем с Антуаном. Я люблю его сына, он футбольный фанат, он немного напоминает мне меня в детстве. Я люблю его, Амаро.

Но после этого, конечно, всё усложняется, потому что мы в городе, где наши две команды — настоящие соперники. Могу вас заверить, что у нас с Антуаном очень хорошие отношения.

Он уже несколько раз приглашал меня к себе домой на барбекю. Этого ещё не было, но мы обязательно сходим туда. Мы живём по соседству, в одном доме", — сказал Мбаппе.

Мбаппе также сказал, что он знал об уходе Гризманна.

"Я не только знал, что он собирается уйти, но и объяснил почему. Но это всегда одно и то же, это его решение, только он может объяснить вам, почему он сделал такой выбор", - сказал нападающий "Реала".

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Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции в сентябре 2024 года.

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Франция Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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Источник:
Le Parisen
Опубликовал: Владислав Прийменко
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