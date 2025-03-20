Николя Анелька встал на защиту катарских владельцев ПСЖ

В разговоре RMC Sport бывший нападающий "ПСЖ" Николя Анелька высказался относительно проекта катарских владельцев клуба (QSI).

Он убежден, что с приходом QSI в 2011 году "ПСЖ" вышел "на другой уровень". За 14 лет клубная трофейная комната быстро заполнилась многочисленными национальными наградами, лишь Лига чемпионов пока остается недосягаемой для парижан

"Это исключительный результат. Уже невозможно посчитать все трофеи Лиги 1 и Кубка Франции. QSI полностью контролируют чемпионат с момента своего прихода. Сейчас они стремятся завоевать европейский титул, чтобы оказаться на вершине. Но с момента прихода Катара это уже совсем другой уровень. Раньше "ПСЖ" имел проблемы, а сейчас это один из лучших клубов Европы", – заявил Анелька.

Француз также высказался относительно критики президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

"Есть много вопросов по Нассеру Аль-Хелаифи и "ПСЖ". Говорят, что он имеет слишком много власти. Но это нормально, ведь он президент клуба номер один во Франции. Это команда с самым большим бюджетом, действующий чемпион. Поэтому логично, что он имеет влияние. Так было в свое время с Оласом ["Лион"] и Тапи ["Марсель"]. Вопрос в том, в чём сегодня обвиняют Насера Аль-Хелаифи? По моему мнению, такого не говорили о Тапи и Оласе раньше. Это очень опасный подход, ведь если Катар решит уйти, это будет очень плохо для французского чемпионата, который и так переживает трудности. Они должны задуматься над этим. Почему такая жесткая критика Катара и Аль-Хелаифи? Это не выход", – говорит Анелька.

Добавим, что Анелька провел 69 матчей за "ПСЖ", в которых забил 19 голов и отдал 3 ассиста.