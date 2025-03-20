Джонатан Дэвид рассказал о том, в каком чемпионате он хотел бы продолжить свою карьеру

Летом нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид станет свободным агентом. Канадский форвард является привлекательным вариантом для многих топ-команд. Его связывают с "Вест Хэмом", "Арсеналом" и "Ливерпулем", но сам игрок ранее признавался, что мечтает играть за "Барселону".

В интервью для подкаста It's Called Soccer Дэвид подтвердил свое стремление перейти в Ла Лигу.

"Я думаю, что могу адаптироваться к любому чемпионату. Каждая лига имеет свои особенности. АПЛ – это более высокий темп и большая физическая борьба, чем в других лигах. Но я вырос, смотря много матчей Ла Лиги. Это лига, за которой я больше всего любил следить, поэтому однажды хотел бы там играть", – сказал нападающий "Лилля".

Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 23 гола и 10 ассистов в 41 матче за "Лилль" во всех турнирах.