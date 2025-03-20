Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джонатан Дэвид рассказал о том, в каком чемпионате он хотел бы продолжить свою карьеру
Удар для клубов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид станет свободным агентом. Канадский форвард является привлекательным вариантом для многих топ-команд. Его связывают с "Вест Хэмом", "Арсеналом" и "Ливерпулем", но сам игрок ранее признавался, что мечтает играть за "Барселону".
В интервью для подкаста It's Called Soccer Дэвид подтвердил свое стремление перейти в Ла Лигу.
"Я думаю, что могу адаптироваться к любому чемпионату. Каждая лига имеет свои особенности. АПЛ – это более высокий темп и большая физическая борьба, чем в других лигах. Но я вырос, смотря много матчей Ла Лиги. Это лига, за которой я больше всего любил следить, поэтому однажды хотел бы там играть", – сказал нападающий "Лилля".
Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 23 гола и 10 ассистов в 41 матче за "Лилль" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Потеря перед Бельгией, мини-турнир сборной и еще один горняк для Трабзонспора. Главные новости за 19 марта
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС, - Белый дом
- "Я не только знал, что он собирается уйти, но и объяснил почему", - Мбаппе рассказал о "сложных" отношениях с Гризманном в сборной
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех