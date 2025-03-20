  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Джонатан Дэвид рассказал о том, в каком чемпионате он хотел бы продолжить свою карьеру
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джонатан Дэвид рассказал о том, в каком чемпионате он хотел бы продолжить свою карьеру

Франция

Удар для клубов АПЛ

Джонатан Дэвид рассказал о том, в каком чемпионате он хотел бы продолжить свою карьеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид станет свободным агентом. Канадский форвард является привлекательным вариантом для многих топ-команд. Его связывают с "Вест Хэмом", "Арсеналом" и "Ливерпулем", но сам игрок ранее признавался, что мечтает играть за "Барселону".

В интервью для подкаста It's Called Soccer Дэвид подтвердил свое стремление перейти в Ла Лигу.

"Я думаю, что могу адаптироваться к любому чемпионату. Каждая лига имеет свои особенности. АПЛ – это более высокий темп и большая физическая борьба, чем в других лигах. Но я вырос, смотря много матчей Ла Лиги. Это лига, за которой я больше всего любил следить, поэтому однажды хотел бы там играть", – сказал нападающий "Лилля".

Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 23 гола и 10 ассистов в 41 матче за "Лилль" во всех турнирах.

Читайте такжеЗвезда Лилля отказался продлевать контракт и покинет клуб летом
По теме
yellow-arrow
Николя Анелька встал на защиту катарских владельцев ПСЖ
yellow-arrow
Экс-тренер Шахтера: Именно я привел Де Дзерби в Украину
yellow-arrow
"Я не только знал, что он собирается уйти, но и объяснил почему", - Мбаппе рассказал о "сложных" отношениях с Гризманном в сборной
Ла Лига Лилль Джонатан Дэвид
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Overlap US
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости