Воспитанник Лиона говорит, что ему до сих пор тяжело принять свой уход из клуба

В январе Максенс Какере покинул "Лион" после 12 лет в клубе. Итальянский "Комо" объявил о трансфере французского полузащитника за 16,5 миллиона евро, воспользовавшись тем, что в этом сезоне он редко получал игровую практику в составе "ткачей". В интервью футболист поделился своими эмоциями относительно перехода.

"Честно говоря, я волновался перед тем, как уйти из "Лиона", ведь провел в клубе 12 лет. Иногда перемены могут пугать. Как бы там ни было, "Лион" всегда будет оставаться моим родным клубом. Именно там я провел лучшие годы своей карьеры. Но, конечно, это не тот финал, который я представлял. Уходить после двух месяцев без игровой практики - это все еще трудно принять", - сказал Какере.

Добавим, что 25-летний француз уже успел отыграть 9 матчей за "Комо", в которых отдал 2 ассиста.