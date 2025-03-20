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Воспитанник Лиона говорит, что ему до сих пор тяжело принять свой уход из клуба

Франция

Навсегда родной клуб

Воспитанник Лиона говорит, что ему до сих пор тяжело принять свой уход из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В январе Максенс Какере покинул "Лион" после 12 лет в клубе. Итальянский "Комо" объявил о трансфере французского полузащитника за 16,5 миллиона евро, воспользовавшись тем, что в этом сезоне он редко получал игровую практику в составе "ткачей". В интервью футболист поделился своими эмоциями относительно перехода.

"Честно говоря, я волновался перед тем, как уйти из "Лиона", ведь провел в клубе 12 лет. Иногда перемены могут пугать.

Как бы там ни было, "Лион" всегда будет оставаться моим родным клубом. Именно там я провел лучшие годы своей карьеры. Но, конечно, это не тот финал, который я представлял. Уходить после двух месяцев без игровой практики - это все еще трудно принять", - сказал Какере.

Добавим, что 25-летний француз уже успел отыграть 9 матчей за "Комо", в которых отдал 2 ассиста.

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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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