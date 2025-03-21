Лион начал процедуру обжалования 9-месячной дисквалификации Паулу Фонсеки

Паулу Фонсека, который всего несколько недель назад возглавил "Лион", получил 9-месячный запрет на пребывание у поля. Как сообщает Le Progrès, клуб начал попытки обжаловать решение LFP.

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Фонсека был дисквалифицирован из-за конфронтации с арбитром Бенуа Мийо в последние минуты против "Бреста" (2:1). Согласно решению дисциплинарного комитета (LFP, ) португальский тренер не сможет руководить командой у поля до 30 ноября. До 15 сентября ему также запрещено входить в раздевалку перед, во время и после матчей. Фонсека уже отбыл два матча дисквалификации, однако она не распространяется на еврокубки.

Как сообщает Le Progrès, сначала клуб собирался подать апелляцию через LFP, однако теперь планирует обратиться в Национальный олимпийский комитет спорта Франции (CNOSF), чтобы найти посредника. В зависимости от ответа, может начаться долговременная процедура в административном суде.

Адвокаты "Лиона" утверждают, что запрет Фонсеке входить в раздевалку во время матчей фактически лишает его возможности выполнять свои обязанности.