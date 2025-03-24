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Европейские гранды поспорят за таланта Лиона

Франция

Молодая звезда будет продана этим летом

Европейские гранды поспорят за таланта Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Райана Шерки все больше отдаляется от "Лиона". Французский клуб решил продать 21-летнего атакующего полузащитника этим летом, что привлекло внимание топ-клубов Европы.

"Ливерпуль" и "Бавария" давно следят за прогрессом Шерки и рассматривают его как перспективное усиление в следующем сезоне. Однако они не единственные претенденты – к борьбе за игрока присоединилась и "Боруссия Дортмунд".

Руководство "Лиона" надеется получить значительную сумму за своего воспитанника, хотя официальный ценник пока не назван. Летнее трансферное окно приближается, и борьба за Шерки может стать одной из самых громких сделок межсезонья.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 8 голов и 18 ассистов в 34 матчах за "Лион" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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