Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель не хочет продавать своего капитана, которым интересуется Рома
Будут требовать больше денег
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Марселя" Леонардо Балерди привлекает немало внимания в этом сезоне. Период защитника во французском клубе был полон взлетов и падений, однако в текущем сезоне аргентинец демонстрирует отличную игру под руководством Роберто Де Дзерби.
Его прогресс не остался незамеченным, сообщается, что итальянская "Рома" заинтересована в подписании игрока и готова предложить около 20 миллионов евро за его трансфер. Однако этой суммы недостаточно, чтобы убедить "Марсель" расстаться со своим капитаном. Источник во французском клубе отреагировал на ситуацию комментарием, опубликованным в La Provence.
"20 миллионов евро? Только в обмен на его левый палец", - заявил источник.
"Марсель" настроен сохранить Балерди в своем составе, поэтому для его подписи может понадобиться предложение на уровне 45 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего аргентинца 24 матча за "Марсель" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше
- Разгромное поражение Украины, все полуфиналисты Лига наций, увольнение тренера Ювентуса. Главные новости за 23 марта
- Украина – первая команда в плей-офф Лиги наций, не отстоявшая победу в первом матче с разницей более 1 гола
- Камбэк УПЛ, Забарный vs Холанд, Аргентина – Бразилия и Барса – Жирона. Расписание футбола на 24 – 30 марта
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом