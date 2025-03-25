ПСЖ выходит из гонки за звездного нападающего Наполи

Как сообщает журналист Саша Тавольери, "Пари Сен-Жермен" предлагал 200 миллионов евро за Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию летом 2023 года. В итоге грузинский вингер присоединился к парижанам в январе этого года за около 70 миллионов евро, а вот по нигерийцу в клубе не было единства. Трансфер форварда продвигал спортивный директор Луиш Кампуш, тогда как Луис Энрике не был заинтересован в классическом "девятом номере".

Поскольку контракт Кампуша завершается летом, влияние Луиса Энрике на трансферную политику клуба значительно возросло. Как следствие, "ПСЖ" не вернется к идее подписания Осимхена, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи".

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Однако нападающий все еще может сменить клуб. Его клаусула составляет 75 миллионов евро, и "Манчестер Юнайтед", который ищет нового форварда, может воспользоваться этой возможностью. Интерес "Юнайтед" к Осимхену длится уже несколько лет, и нынешняя ситуация может стать идеальным моментом для сделки.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 30 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.