Франк Рибери рассказал, что завершил карьеру, потому что ему могли ампутировать ногу

Легенда "Баварии" Франк Рибери завершил профессиональную карьеру в октябре 2022 года в итальянской "Салернитане". В интервью L'Équipe он рассказал, что его 18-летняя карьера оборвалась преждевременно из-за инфекции в колене, которая могла привести даже к ампутации ноги.

Рибери признался, что его колено больше не имело хряща, хотя первая операция прошла успешно – ему вставили металлическую пластину. Однако затем началась тяжелая инфекция.

"Она буквально разъедала меня изнутри. Я два месяца принимал таблетки, но инфекция не отступала. Она была настолько серьезной, что в моей ноге образовались дырки. У меня диагностировали стафилококковую инфекцию. Я очень боялся. Они могли отрезать мне ногу", – признался Рибери.

Напомним, что за свою карьеру Рибери сыграл 784 матча, забил 176 голов и отдал 211 ассистов. Он выиграл 24 трофея, среди которых 10 титулов Бундеслиги и Лига чемпионов.