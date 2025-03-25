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Франк Рибери рассказал, что завершил карьеру, потому что ему могли ампутировать ногу
Ужасная инфекция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Баварии" Франк Рибери завершил профессиональную карьеру в октябре 2022 года в итальянской "Салернитане". В интервью L'Équipe он рассказал, что его 18-летняя карьера оборвалась преждевременно из-за инфекции в колене, которая могла привести даже к ампутации ноги.
Рибери признался, что его колено больше не имело хряща, хотя первая операция прошла успешно – ему вставили металлическую пластину. Однако затем началась тяжелая инфекция.
"Она буквально разъедала меня изнутри. Я два месяца принимал таблетки, но инфекция не отступала. Она была настолько серьезной, что в моей ноге образовались дырки. У меня диагностировали стафилококковую инфекцию. Я очень боялся. Они могли отрезать мне ногу", – признался Рибери.
Напомним, что за свою карьеру Рибери сыграл 784 матча, забил 176 голов и отдал 211 ассистов. Он выиграл 24 трофея, среди которых 10 титулов Бундеслиги и Лига чемпионов.
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