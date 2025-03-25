  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Франк Рибери рассказал, что завершил карьеру, потому что ему могли ампутировать ногу
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франк Рибери рассказал, что завершил карьеру, потому что ему могли ампутировать ногу

Франция

Ужасная инфекция

Франк Рибери рассказал, что завершил карьеру, потому что ему могли ампутировать ногу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Баварии" Франк Рибери завершил профессиональную карьеру в октябре 2022 года в итальянской "Салернитане". В интервью L'Équipe он рассказал, что его 18-летняя карьера оборвалась преждевременно из-за инфекции в колене, которая могла привести даже к ампутации ноги.

Рибери признался, что его колено больше не имело хряща, хотя первая операция прошла успешно – ему вставили металлическую пластину. Однако затем началась тяжелая инфекция.

"Она буквально разъедала меня изнутри. Я два месяца принимал таблетки, но инфекция не отступала. Она была настолько серьезной, что в моей ноге образовались дырки. У меня диагностировали стафилококковую инфекцию. Я очень боялся. Они могли отрезать мне ногу", – признался Рибери.

Напомним, что за свою карьеру Рибери сыграл 784 матча, забил 176 голов и отдал 211 ассистов. Он выиграл 24 трофея, среди которых 10 титулов Бундеслиги и Лига чемпионов.

Читайте такжеРоббен и Рибери снова воссоединились на футбольном поле в матче легенд
По теме
yellow-arrow
ПСЖ выходит из гонки за звездного нападающего Наполи
yellow-arrow
Мбаппе: Я хочу выиграть Чемпионат мира-2026
yellow-arrow
Меньян - первый вратарь сборной Франции, победивший в двух сериях пенальти
Бавария (Мюнхен) Франция Франк Рибери
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости