  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фанатам ПСЖ запретили посещать выездной матч Лиги 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанатам ПСЖ запретили посещать выездной матч Лиги 1

Франция

Может стать чемпионским

Фанатам ПСЖ запретили посещать выездной матч Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанатам "ПСЖ" запретили посещать выездной матч Лиги 1.

В матче против "Сент-Этьена" не будет болельщиков французского гранда.

Префектура Луары сообщила причину запрета болельщикам "ПСЖ" посещать матч в субботу вечером. По их словам, есть "риск нарушения общественного порядка, связанный с противостоянием между болельщиками двух команд".

Этот матч для "ПСЖ" может стать чемпионским. Для этого кроме победы над "Сент-Этьеном", нужно поражение "Олимпика Марселя" в матче против "Реймса", и ничья между "Ниццой" и "Монако".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "ПСЖ" сыграет с "Сент-Этьеном" 29 марта в 20:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Франк Рибери рассказал, что завершил карьеру, потому что ему могли ампутировать ногу
yellow-arrow
ПСЖ выходит из гонки за звездного нападающего Наполи
yellow-arrow
Мбаппе: Я хочу выиграть Чемпионат мира-2026
Лига 1 “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Get Football News
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости