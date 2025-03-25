Фанатам "ПСЖ" запретили посещать выездной матч Лиги 1.

В матче против "Сент-Этьена" не будет болельщиков французского гранда.

Префектура Луары сообщила причину запрета болельщикам "ПСЖ" посещать матч в субботу вечером. По их словам, есть "риск нарушения общественного порядка, связанный с противостоянием между болельщиками двух команд".

Этот матч для "ПСЖ" может стать чемпионским. Для этого кроме победы над "Сент-Этьеном", нужно поражение "Олимпика Марселя" в матче против "Реймса", и ничья между "Ниццой" и "Монако".

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Напомним, что "ПСЖ" сыграет с "Сент-Этьеном" 29 марта в 20:00 по киевскому времени.