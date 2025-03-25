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Фанатам ПСЖ запретили посещать выездной матч Лиги 1
Может стать чемпионским
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фанатам "ПСЖ" запретили посещать выездной матч Лиги 1.
В матче против "Сент-Этьена" не будет болельщиков французского гранда.
Префектура Луары сообщила причину запрета болельщикам "ПСЖ" посещать матч в субботу вечером. По их словам, есть "риск нарушения общественного порядка, связанный с противостоянием между болельщиками двух команд".
Этот матч для "ПСЖ" может стать чемпионским. Для этого кроме победы над "Сент-Этьеном", нужно поражение "Олимпика Марселя" в матче против "Реймса", и ничья между "Ниццой" и "Монако".
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Напомним, что "ПСЖ" сыграет с "Сент-Этьеном" 29 марта в 20:00 по киевскому времени.
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