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ПСЖ планирует построить новый стадион за 1 миллиард евро
Об этом пишет издание Le Parisien
Getty Images/Global Images Ukraine
Катарское руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение о строительстве нового стадиона. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Новая арена будет расположена в Масси, южном пригороде Парижа, в 15 км от столицы Франции, недалеко от аэропорта. Планируется, что стадион сможет вместить 90 тысяч зрителей, а стоимость проекта составит около 1 миллиарда евро.
???????? LE PSG VA INSTALLER SON NOUVEAU STADE À MASSY (91) !— Media Parisien (@MediaParisien) March 24, 2025
✅ Massy accueillera le futur stade du club à 90 000 places. Un projet d’un milliard d’euros, pensé comme un levier économique autant que sportif.
???????? La décision a été prise par l’actionnaire qatari.@EssentielEco pic.twitter.com/bYSdVCsHzU
Добавим, что ближайший матч "ПСЖ" состоится 29 апреля. Команда сыграет против ФК "Сент-Этьен".
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