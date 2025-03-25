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ПСЖ планирует построить новый стадион за 1 миллиард евро

Франция

Об этом пишет издание Le Parisien

ПСЖ планирует построить новый стадион за 1 миллиард евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Катарское руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение о строительстве нового стадиона. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Новая арена будет расположена в Масси, южном пригороде Парижа, в 15 км от столицы Франции, недалеко от аэропорта. Планируется, что стадион сможет вместить 90 тысяч зрителей, а стоимость проекта составит около 1 миллиарда евро.

Добавим, что ближайший матч "ПСЖ" состоится 29 апреля. Команда сыграет против ФК "Сент-Этьен".

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Источник:
MediaParisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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