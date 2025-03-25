Марсель может продать своего вингера из-за недовольства тренера

"Марсель" рассматривает возможность продажи своего правого вингера Мейсона Гринвуда.

Как сообщает издание La Provence, главный тренер команды Роберто Де Дзерби считает, что Гринвуд не прилагает достаточно усилий на поле. Руководство "Марселя" поставило Мейсону ультиматум: если до конца сезона он не сможет вернуть доверие тренера, то будет продан.

Гринвуд в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста.