Нассер Аль-Хелаифи установил рекорд во главе ПСЖ

Нассер Аль-Хелаифи установил рекорд как самый долго работающий президент "Пари Сен-Жермен".

Возглавив клуб 4 ноября 2011 года после его приобретения Qatar Sports Investments, Аль-Хелаифи официально превзошел достижение Франсиса Борелли (1978-1991), ведь во вторник исполнилось 13 лет, 4 месяца и 23 дня с момента его назначения на эту должность.

Добавим, что за это время "ПСЖ" выиграл 10 титулов Лиги 1, семь Кубков Франции, 6 Кубков лиги и 11 Суперкубков Франции. Ближайшим к нему президентом по количеству трофеев является Мишель Денисо, который между 1991 и 1998 годами выиграл вместе с "ПСЖ" 8 трофеев.