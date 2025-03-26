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Нассер Аль-Хелаифи установил рекорд во главе ПСЖ
В роли президента клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нассер Аль-Хелаифи установил рекорд как самый долго работающий президент "Пари Сен-Жермен".
Возглавив клуб 4 ноября 2011 года после его приобретения Qatar Sports Investments, Аль-Хелаифи официально превзошел достижение Франсиса Борелли (1978-1991), ведь во вторник исполнилось 13 лет, 4 месяца и 23 дня с момента его назначения на эту должность.
Добавим, что за это время "ПСЖ" выиграл 10 титулов Лиги 1, семь Кубков Франции, 6 Кубков лиги и 11 Суперкубков Франции. Ближайшим к нему президентом по количеству трофеев является Мишель Денисо, который между 1991 и 1998 годами выиграл вместе с "ПСЖ" 8 трофеев.
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