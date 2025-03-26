Один из лидеров Лиона пропустит из-за травмы матч ЛЕ против Ман Юнайтед

Как сообщает издание L'Equipe, талантливый нападающий "Лиона" Малик Фофана пропустит из-за травмы матч четвертьфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", который состоится через две недели.

Фофана получил растяжение колена во время международных игр за сборную Бельгии и пропустит три недели. Это означает, что он не сыграет в матче "Лиона" против "Страсбурга" в пятницу, но еще важнее то, что он, вероятно, пропустит первый матч против "Манчестер Юнайтед" 10 апреля. Однако ожидается, что он будет готов к ответному матчу на "Олд Траффорд".

В этом сезоне бельгийский нападающий стал ключевым игроком для "Лиона", забив 10 голов и отдав 5 ассистов в 35 матчах во всех соревнованиях.