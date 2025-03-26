Лион все еще находится под угрозой понижения до Лиги 2

Согласно финансовому отчету L'Équipe, несмотря на активное зимнее трансферное окно, "Лион" все еще вынужден сокращать расходы, чтобы соответствовать требованиям DNCG и избежать понижения в Лигу 2.

В ноябре клуб получил предупреждение о возможном понижении в классе, трансферном запрете и контроле над зарплатным фондом из-за роста долга с 458 миллионов евро до 508 миллионов.

Несмотря на это, клуб провел насыщенную зимнюю кампанию, продав нескольких из самых высокооплачиваемых игроков. "Лион" покинули Саид Бенрахма, Антони Лопеш и Максанс Какере. Как отмечает L'Équipe, их трансферы, а также будущие уходы Ореля Мангалы и Деяна Ловрена летом позволят "Лиону" сократить зарплатный фонд примерно на 1,7 миллионов евро (без учета налогов).

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на это, ситуация остается сложной. Ожидается, что в конце сезона клуб покинет капитан Александр Ляказетт, чей контракт не будут продлевать, а это снимет еще около 500 тысяч евро с расходов на зарплату.

Единственным шансом избежать дальнейших финансовых сокращений может стать выход в Лигу чемпионов, что значительно улучшило бы экономическую ситуацию. В противном случае "Лион" будет вынужден продолжать уменьшать фонд зарплат, что может привести к уходу таких игроков, как Райан Шерки, Малик Фофана, Эрнест Нуама, Неманья Матич и Корентен Толиссо.

Добавим, что сейчас "Лион" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 45 очками, отставая от топ-4 на 2 балла.