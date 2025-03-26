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Экс-тренеры Шахтера – в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1

Франция
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Рейтинг опубликовало издание L'Équipe

Экс-тренеры Шахтера – в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание L'Équipe опубликовало рейтинг зарплат тренеров французской Лиги 1, где сразу два бывших наставника донецкого "Шахтера" оказались в тройке лидеров.

Третье место досталось Паулу Фонсеке, который тренирует "Лион". Португальский специалист зарабатывает 320 тысяч евро в месяц.

Вторую строчку рейтинга занял Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Марсель". Его месячная зарплата составляет 550 тысяч евро.

Возглавляет рейтинг Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", с месячной зарплатой в 1 миллион евро.

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Шахтер (Донецк) Луис Энрике Паулу Фонсека Пари Сен-Жермен Роберто Де Дзерби
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