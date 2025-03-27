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Владельцы ПСЖ планируют приобрести Малагу
Об этом сообщает L'Equipe
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Катарская компания Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен", ведет переговоры о приобретении испанской "Малаги". Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, а сумма сделки оценивается в 100 миллионов евро.
В случае заключения договора, "Малага" станет третьим футбольным проектом QSI. Кроме "ПСЖ", компания также владеет 21% акций португальской "Браги".
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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