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ПСЖ планирует подписать одного из лучших защитников сборной Германии
Французский гранд готов сделать официальное предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" собирается подписать одного из лучших защитников сборной Германии.
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, руководство "ПСЖ" планирует подписать летом этого года 25-летнего Нико Шлоттербека, выступающего в составе дортмундской "Боруссии".
Также отмечается, что парижане готовы прислать "шмелям" начальное предложение в размере 30-35 миллионов евро за их универсального защитника, который может сыграть в центральной зоне и слева в защите.
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В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 36 матчей в составе "Боруссии Д", отметившись 4 голевыми передачами. На популярном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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