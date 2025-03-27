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ПСЖ планирует подписать одного из лучших защитников сборной Германии

Франция

Французский гранд готов сделать официальное предложение

ПСЖ планирует подписать одного из лучших защитников сборной Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" собирается подписать одного из лучших защитников сборной Германии.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, руководство "ПСЖ" планирует подписать летом этого года 25-летнего Нико Шлоттербека, выступающего в составе дортмундской "Боруссии".

Также отмечается, что парижане готовы прислать "шмелям" начальное предложение в размере 30-35 миллионов евро за их универсального защитника, который может сыграть в центральной зоне и слева в защите.

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В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 36 матчей в составе "Боруссии Д", отметившись 4 голевыми передачами. На популярном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Пари Сен-Жермен Нико Шлоттербек
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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