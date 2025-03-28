  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Президент Марселя объяснил, почему клуб не подписал Поля Погба зимой
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Марселя объяснил, почему клуб не подписал Поля Погба зимой

Франция

Были разговоры

Президент Марселя объяснил, почему клуб не подписал Поля Погба зимой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media

Новина українською

В интервью испанской радиостанции Cadena SER президент "Марселя" Пабло Лонгория вновь признал, что клуб мог подписать Поля Погба как свободного агента во время зимнего трансферного окна. Он немного подробнее объяснил, почему сделка не состоялась.

"У нас были разговоры, и такая возможность действительно появилась, поскольку игрок вышел на рынок. Однако мы решили не делать этого в этом сезоне, потому что считали, что его восстановление могло бы нарушить баланс в составе. А это, в свою очередь, подняло бы уровень ожиданий. Мы пришли к выводу, что это было бы контрпродуктивно", – сказал Лонгория.

Напомним, что Погба получил возможность подписать контракт с новым клубом после того, как его четырехлетнюю дисквалификацию за допинг сократили до 18 месяцев в конце 2024 года.

Читайте такжеПоль Погба близок к подписанию контракта с Интер Майами
По теме
yellow-arrow
ПСЖ планирует подписать одного из лучших защитников сборной Германии
yellow-arrow
Владельцы ПСЖ планируют приобрести Малагу
yellow-arrow
Эмилиано Мартинес говорит, что он готов к оскорблениям от фанатов ПСЖ
Поль Погба Марсель Пабло Лонгория
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости