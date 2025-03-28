Президент Марселя объяснил, почему клуб не подписал Поля Погба зимой

В интервью испанской радиостанции Cadena SER президент "Марселя" Пабло Лонгория вновь признал, что клуб мог подписать Поля Погба как свободного агента во время зимнего трансферного окна. Он немного подробнее объяснил, почему сделка не состоялась.

"У нас были разговоры, и такая возможность действительно появилась, поскольку игрок вышел на рынок. Однако мы решили не делать этого в этом сезоне, потому что считали, что его восстановление могло бы нарушить баланс в составе. А это, в свою очередь, подняло бы уровень ожиданий. Мы пришли к выводу, что это было бы контрпродуктивно", – сказал Лонгория.

Напомним, что Погба получил возможность подписать контракт с новым клубом после того, как его четырехлетнюю дисквалификацию за допинг сократили до 18 месяцев в конце 2024 года.