Защитник Ренна рассказал о том, как едва не умер от удара мачете

Защитник "Ренна" Алиду Сеиду дал интервью Ouest-France, в котором рассказал о борьбе с трудностями после серьезной травмы передней крестообразной связки левого колена.

Сеиду, который перешел в "Ренн" из "Клермона" в январе 2024 года за 11 миллионов евро, признался, что травма стала тяжелым испытанием. Однако он научился воспринимать такие вызовы, ведь в своей жизни сталкивался с гораздо более страшными вещами.

"Когда это произошло, я играл регулярно, был в отличной форме, поэтому сначала было трудно, ведь боль была сильной. Но я быстро воспринял это как вызов. Я пережил в жизни хуже, чем разрыв крестообразной связки", – говорит Сеиду.

Игрок вырос в опасном районе Кумаси, недалеко от столицы Ганы, Аккры. Его детство было полно насилия и опасностей.

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"Я рос в жестокой среде. Вокруг меня были друзья, которые вели такой образ жизни, и это сделало меня агрессивным, жестким. Мы ходили по улицам с ножами или мачете, я совершал кражи, вандализм, занимался мелким нелегальным бизнесом. Моя мать постоянно плакала, а я иногда сбегал из дома ночью, чтобы избежать наказания от отца. К счастью, у меня был дядя, который видел во мне потенциал и подтолкнул к футболу. Он всегда меня поддерживал, и футбол спас мою жизнь", – говорит Сеиду

Одним из самых ужасных моментов его молодости стало нападение во время уличной драки. На него напали с мачете, нанеся удар по голове, после чего он провел три месяца в больнице.

"Я потерял много крови, не мог говорить... Все думали, что я умру. Это заставляет переосмыслить многие вещи. Я все еще считаю себя счастливчиком, что стал профессиональным игроком и оказался здесь. Я всегда стараюсь превращать негатив в позитив – это в моем характере.", – рассказал Сеиду.

Добавим, что в этом сезоне защитник успел сыграть в 11 матчах за "Ренн" во всех турнирах.