Легенда Арсенала высказался о воспитаннике клуба, который теперь блестяще выступает во Франции

Легендарный экс-нападающий "Арсенала" Иан Райт рассказал в интервью, что он помогал советами бывшему нападающему академии "канониров" Мике Биерету.

"Я всегда буду отдавать должное Мике за то, что он сам инициировал контакт со мной несколько лет назад. Он хотел получить совет относительно того, на каком этапе он находится в своей карьере, что ему делать дальше и как совершенствовать свою игру. Я всегда буду отмечать его за это, потому что не каждый способен открыться перед кем-то и попросить о помощи. После того, как он связался со мной, мы встретились в моем местном пабе, и с тех пор поддерживаем связь", - сказал Райт.

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У него также спросили, почему у Биерета не сложилось в "Арсенале", ведь он так и не сыграл за основную команду в официальном матче.

"Если быть честным, то, видимо, дело в планах "Арсенала". Мика должен был остаться в команде и быть частью состава уже сейчас. Один из наших первых разговоров касался того, чтобы он использовал предсезонку, чтобы проявить себя перед тренерским штабом. Он сделал все возможное, но в то же время имел смелость принять другое решение - поехать в Шотландию, затем в Австрию, а теперь во Францию. Это лишь подтверждает, что он стремится стать лучшим. Для этого ему нужно играть, а он это делает и доказывает свою ценность. Его статистика говорит сама за себя. Для "Арсенала" это, бесспорно, разочарование, но на человеческом уровне я искренне рад за него", - сказал Райт.

Добавим, что в этом сезоне на счету Биерета 11 голов и 3 ассиста в 12 матчах за "Монако" во всех турнирах.