  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Легенда Арсенала высказался о воспитаннике клуба, который теперь блестяще выступает во Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Арсенала высказался о воспитаннике клуба, который теперь блестяще выступает во Франции

Франция

Был наставником для юного игрока

Легенда Арсенала высказался о воспитаннике клуба, который теперь блестяще выступает во Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-нападающий "Арсенала" Иан Райт рассказал в интервью, что он помогал советами бывшему нападающему академии "канониров" Мике Биерету.

"Я всегда буду отдавать должное Мике за то, что он сам инициировал контакт со мной несколько лет назад. Он хотел получить совет относительно того, на каком этапе он находится в своей карьере, что ему делать дальше и как совершенствовать свою игру.

Я всегда буду отмечать его за это, потому что не каждый способен открыться перед кем-то и попросить о помощи. После того, как он связался со мной, мы встретились в моем местном пабе, и с тех пор поддерживаем связь", - сказал Райт.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У него также спросили, почему у Биерета не сложилось в "Арсенале", ведь он так и не сыграл за основную команду в официальном матче.

"Если быть честным, то, видимо, дело в планах "Арсенала". Мика должен был остаться в команде и быть частью состава уже сейчас.

Один из наших первых разговоров касался того, чтобы он использовал предсезонку, чтобы проявить себя перед тренерским штабом. Он сделал все возможное, но в то же время имел смелость принять другое решение - поехать в Шотландию, затем в Австрию, а теперь во Францию. Это лишь подтверждает, что он стремится стать лучшим. Для этого ему нужно играть, а он это делает и доказывает свою ценность.

Его статистика говорит сама за себя. Для "Арсенала" это, бесспорно, разочарование, но на человеческом уровне я искренне рад за него", - сказал Райт.

Добавим, что в этом сезоне на счету Биерета 11 голов и 3 ассиста в 12 матчах за "Монако" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль связался с представителями звездного нападающего Лилля
yellow-arrow
Защитник Ренна рассказал о том, как едва не умер от удара мачете
yellow-arrow
Президент Марселя объяснил, почему клуб не подписал Поля Погба зимой
Арсенал (Лондон) Монако Иан Райт Мика Биерет
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости