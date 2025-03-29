Команда украинца удивила Фонсеку. Страсбург – Лион 4:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 27 тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 4:2. Все голы команды оставили на второй тайм. Хозяева вышли вперед на 55-й минуте и до конца матча держали преимущество в счете. Отметим также, что все шесть голов были забиты разными футболистами. А украинец Эдуард Соболь наблюдал за победой своей команды над коллективом Пауло Фонсеки со скамьи запасных.

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"Страсбур" – "Лион" 4:2

Голы: Андрей Сантос 55, Баква 60, Эмега 73, Амо-Амеяу 89 – Толиссо 62, Микаутадзе 90+6 (пен.)