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Команда украинца удивила Фонсеку. Страсбург – Лион 4:2. Видео голов и обзор матча
Все происходило во втором тайме
Фото: ФК Страсбур
В поединке 27 тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 4:2. Все голы команды оставили на второй тайм. Хозяева вышли вперед на 55-й минуте и до конца матча держали преимущество в счете. Отметим также, что все шесть голов были забиты разными футболистами. А украинец Эдуард Соболь наблюдал за победой своей команды над коллективом Пауло Фонсеки со скамьи запасных.
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"Страсбур" – "Лион" 4:2
Голы: Андрей Сантос 55, Баква 60, Эмега 73, Амо-Амеяу 89 – Толиссо 62, Микаутадзе 90+6 (пен.)
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