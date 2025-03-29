  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Команда украинца удивила Фонсеку. Страсбург – Лион 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда украинца удивила Фонсеку. Страсбург – Лион 4:2. Видео голов и обзор матча

Франция
Обновлено

Все происходило во втором тайме

Команда украинца удивила Фонсеку. Страсбург – Лион 4:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Страсбур

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 27 тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 4:2. Все голы команды оставили на второй тайм. Хозяева вышли вперед на 55-й минуте и до конца матча держали преимущество в счете. Отметим также, что все шесть голов были забиты разными футболистами. А украинец Эдуард Соболь наблюдал за победой своей команды над коллективом Пауло Фонсеки со скамьи запасных.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

"Страсбур" – "Лион" 4:2

Голы: Андрей Сантос 55, Баква 60, Эмега 73, Амо-Амеяу 89 – Толиссо 62, Микаутадзе 90+6 (пен.)

По теме
yellow-arrow
Монако - Ницца. Анонс и прогноз матча 27-го тура Лиги 1 на 29.03.2025
yellow-arrow
Очередной претендент. Лунин - в шорт-листе итальянского гранда
yellow-arrow
Английские топ-клубы летом будут соревноваться между собой за нападающего ПСЖ
Лион Страсбур
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости