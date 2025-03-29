Лига 1. 4 поражения Де Дзерби в 5 турах и 4 гола ПСЖ за 13 минут

"Марсель" потерпел 4-е поражение в пяти турах, на этот раз влетев "Реймсу", который и сам до этого шел на идентичной серии. Если вычесть игру с ПСЖ, все эти фиаско имели абсолютно идентичный рисунок: припаркованный в 5-4-1 соперник, владение с колебанием в районе 76-80%, 0 идей в позиционной атаке и бесконечные тактические коррективы Де Дзерби, которые только путают подопечных.

Сегодня экс-коуч "Шахтера" превзошел сам себя. Следите за руками. После раннего пропущенного еще в первом тайме вышел форвард Мопе вместо центрбека Балерди. В защиту опустился Кондогбиа, его место в опорке занял Рабьо, его место десятки – Гуири. Лесенка прям. В перерыве появился Беннасер, сместив Ронжье из опорной зоны на ЦЗ. Результат – Ронжье тут же привез гол на свои ворота. Вышел и Дедич, который успел поиграть левого латераля, правого латераля, а затем правого крайнего ЦЗ. Ведь Ронжье снова подняли в опорную, а Рабьо – снова стал десяткой. Комедия.

На этом фоне "Реймс" пару раз спокойно выбежал в быстрые атаки. Сделал результат и снова закрылся. Накамура и Диакон по разу ассистировали друг другу, свежий Атангана тоже забил в быстром выпаде. Избежать разгрома "Олимпику" помог мяч Ронжье с корнера.

Удивительно, что на фоне такой серии "Марсель" до сих пор не потеря второе место. Хотя победа одной из сторон в дерби Лазурного берега это дело исправит. ПСЖ тем временем оторвался от "Олимпика" уже на 22 пункта после своей 8-й победы кряду. Добытой с Доннаруммой и Маркиньосом на лавке, и с Дембеле, Витиньей и Мендешем, которые появились уже под окончание голевого банкета. То есть по сути без почти всех ключевых игроков.

"Сент-Этьен" бурно праздновал гол в дебюте в исполнении молодого таланта Люки Стассена. И держался почти до перерыва, пока не получил пенальти на свои ворота, реализованный Рамушем. Такая дерзость аутсайдера только разозлила чемпиона. Те ответили 4 голами за 13 минут. Хвица начал праздник сильным ударом в ближний угол, Дуэ с позиции восьмерки поддержал дубль, а неудачливый Барколя несмотря на промахи помог двумя ассистами. Совсем до неприличного дело довел Мбае. Недавно отпраздновавший 17-летие паренек положил первый гол во взрослом футболе.

Лига 1. 27-й тур

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Марсель 3:1

Голы: Накамура 29, Диакон 51, Атангана 68 – Ронжье 78

Реймс: Диуф – Гбан, Окуму, Кипре – Акиеме, Коне (Патрик, 73), Атангана, Бута (Хироки, 73) – Диакон (Ибрагим, 59), Накамура, Ито

Марсель: Рульи – Корнелиус, Балерди (Мопе, 34), Лирола (Беннасер, 46) – Мерлен (Дедич, 46), Ронжье, Кондогбиа (Гарсия, 79), Энрике – Рабьо, Гринвуд – Гуири (Роу, 79)

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – ПСЖ 1:6

Голы: Стассен 9 – Рамуш 43 (п), Кварацхелия 50, Дуэ 53, 66, Невеш 62, Мбае 90

Сент-Этьен: Ларсоннер – Петро, Наде, Батубинсика, Масон – Тардю (Мутон, 63), Эква, Бушуари – Давиташвили (Олд, 63), Стассен (Ваджи, 78), Кардона (Муэффек, 78)

ПСЖ: Сафонов – Эрнандес, Пачо (Мендеш, 64), Бералдо (Кимпембе, 78), Невеш – Заир-Эмери (Витинья, 57), Фабиан, Дуэ – Кварацхелия (Дембеле, 64), Барколя – Рамуш (Мбае, 78)