Лига 1. Монако - Ницца 2:1. Монегаски откладывают празднование чемпионства ПСЖ

В центральном матче 27-го тура Лиги 1 определялась судьба чемпионства "ПСЖ", но парижане участие в этой игре не принимали, потому что в дерби Лазурного побережья между собой встретились "Монако" и "Ницца". Ничья в этом поединке позволила бы команде Луиса Энрике досрочно стать победителями турнира, за семь туров до конца сезона, впрочем этого не произошло.

Также заметим, что этот матч был важным с точки зрения борьбы за место в топ-4 чемпионата Франции. Хозяева с первых же минут завладели инициативой, пытаясь быстро открыть счет. Ошибка Батисты Сантамарии уже на 4-й минуте этой встречи привела к пенальти, однако Мика Биерет не реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.

Несмотря на незабитый пенальти, футболисты "Монако" продолжали атаковать. Несколько действительно опасных моментов имели Такуми Минамино и Магнес Аклиуш, но без забитых мячей. "Красно-белые" давили на ворота своих соперников в первые 20 минут, однако позже инициатива перешла на сторону "Ниццы". Впоследствии одна из атак подопечных Франка Эза закончилась логическим взятием ворот на 37-й минуте. Гол забил Жереми Бога, который впервые с ноября прошлого года вернулся в стартовый состав "орлят". Минимальное преимущество гостей после перерыва выглядело довольно справедливым результатом.

????????-???????????????????? ⏸️



Il reste 45 minutes à nos Rouge & Blanc pour renverser la rencontre ????



0⃣-1⃣ #ASMOGCN pic.twitter.com/bAWqAoj7ju — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) March 29, 2025

На второй тайм монегаски вышли с заметным желанием сравнять счет. Они начали играть еще активнее рядом со штрафной площадью "Ниццы". На 55-й минуте Биерет, который не забил с пенальти, отличился с игры. Датчанин очень сильно пробил в ближний угол ворот, дождавшись передачи от Аклиуша. Голкипер не смог ничего отбить.

Напряжение в этом поединке росло с каждой последующей минутой. Аклиуш пытался создавать моменты, однако он не смог отличиться в этот вечер забитым голом. На 60-й минуте ему не удалось реализовать свой выход один на один с голкипером соперника. Марцин Булка не позволил себя обыграть. Позже за фол против 23-летнего француза рефери не поставил пенальти, посоветовавшись со своими ассистентами на VAR. Вторая половина была полностью за хозяевами.

В конце концов, на 73-й минуте "красно-белым" удалось выйти вперед. Брель Эмболо забил роскошный гол, разобравшись с защитниками в штрафной площадке. Аклиуш записал на свой счет второй ассист в этой игре. После этого "Ницца" практически не имела шансов отыграться. Удаление Данте в компенсированное арбитром время должно было похоронить любые надежды гостей, но им нечего было терять, поэтому они решились на последний штурм, однако счет остался неизменным.

Благодаря этой победе "Монако" выходит на второе место в турнирной таблице Лиги 1, имея теперь в своем активе 50 очков. "Марсель" идет третьим с 49 зачетными баллами, а "Ницца" остается на четвертой строчке с 47 пунктами.

Лига 1. 27-й тур

Стадион: "Стад Луи II" (Монако)

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

"Монако" — "Ницца" 2:1

Голы: Биерет (55), Эмболо (73) — Бога (41)

*На 5-й минуте Мика Биерет не реализовал пенальти (вратарь)

"Монако": Кён — Кайо Энрике, Мависса, Керер, Синго — Минамино (Диатта, 84), Камара (Аль-Мусрати, 89), Закария, Аклиуш — Эмболо (Головин, 84), Биерет (Балогун, 76)

"Ницца": Булка — Данте, Ндаишимийе, Бомбито (Диоп, 76) — Абди (Луше, 76), Сантамария (Моффи, 82), Росарио (Будауи, 67), Клосс — Бога, Шо (Лаборд, 67), Гессан

Предупреждения: Эмболо (27), Мависса (51) — Клосс (45), Сантамария (72), Лаборд (87), Будауи (87)

Удаление: Данте (90+1)