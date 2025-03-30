Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погром от фаворита. Сент-Этьен – ПСЖ 1:6. Видео голов и обзор матча
Забивали все
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор поединка чемпионата Франции, в котором "Сент-Этьен" дома принимал ПСЖ. Хозяева забили первыми на шестой минуте, но в конце первого тайма упустили преимущество в счете. А после перерыва парижане достигли своего и забили еще пять мячей, разбив соперника. За две команды забивали шесть разных игроков, и только Дуэ оформил дубль.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Лига 1, 27 тур
"Сент-Этьен" – ПСЖ 1:6
Голы: Стассин 9 – Г. Рамуш 43 (пен.), Кварацхелия 50, Дуэ 53, 66, Невеш 62, Мбае 90
Популярное сейчас
- Динамо, Шахтер и Александрия забрали свое, минимальные победы Баварии и Ювентуса, Реал с Луниным в воротах торжествует, Довбик принес три очка Роме. Главные новости за 29 марта
- Довбик получил награду игрока матча
- 4 очка от зоны Лиги чемпионов. Лечче – Рома 0:1. Обзор матча
- Экс-защитник Реала вспомнил период работы с Моуринью: Если бы я облажался, всё было бы кончено
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы