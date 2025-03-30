Погром от фаворита. Сент-Этьен – ПСЖ 1:6. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка чемпионата Франции, в котором "Сент-Этьен" дома принимал ПСЖ. Хозяева забили первыми на шестой минуте, но в конце первого тайма упустили преимущество в счете. А после перерыва парижане достигли своего и забили еще пять мячей, разбив соперника. За две команды забивали шесть разных игроков, и только Дуэ оформил дубль.

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Лига 1, 27 тур

"Сент-Этьен" – ПСЖ 1:6

Голы: Стассин 9 – Г. Рамуш 43 (пен.), Кварацхелия 50, Дуэ 53, 66, Невеш 62, Мбае 90