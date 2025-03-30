Лига 1. Перестрелка Тулузы и Бреста, жесткая заруба аутсайдеров

"Брест" продемонстрировал чудеса реализации в Тулузе. Команда Эрика Руа шокировала соперника двумя голами в дебютные полчаса. Сначала шикарный лонгшот положил Бурго, а затем с острого угла умудрился положить еще один гол Перейра Лаже. "Тулуза" не сдалась и почти вдвое перестреляла соперника по ожидаемым голам. Особенно опасны они были на стандартах. Но пошло у хозяев тогда, когда "Брест" уже вел 0:3. Сьерро и Кинг со стандарта наконец пробили Бизота и вернули интригу на финал поединка. Но Камара на последней основной минуте поставил точку в быстрой атаке. 2:4. 4 забитых с xG 1.29. Обычно у "пиратов" все наоборот.

После этого жесткую зарубу устроили аутсайдеры. Самую впечатляющую рубку выдали "Гавр" и "Нант". Команда Антуана Комбуаре подхватила вирус "Черноморца" и дважды привезла пенальти на свои ворота в первой половине. И каждый раз им хватало духу отыгрываться. Но в третий раз не смогли. Левый защитник хозяев Пембеле пришел во вратарский и замкнул нерабочей в концовке, принеся "Гавру" важные 3 пункта. Теперь они закрепились в зоне переходных матчей с +4.

После двух фиаско кряду "Ренн" Хабиба Бейе продолжил клепать победы. С "Анже", правда, иначе и нельзя в последние недели, ведь новичок совсем сдал и проиграл теперь уже 4 кряду. Главным героем встречи на "Раймон Копа" стал Арно Калимуэндо, который неожиданно стартовал не на острие, а в роли теневого форварда одной из десяток. Это позволяло ему врываться вторым темпом и легче уходить от опеки центребеков. Как итог – два гола и ассист на Коне. У "Ренна" может и провальный сезон, но Калимуэндо уже побил личный рекорд, оформив свой 12-й и 13-й гол в кампании.

Осторожнее всего проходила параллельно игра на "Аббе Дешам". Хозяева из "Осера" долго давили на ворота аутсайдеров из "Монпелье". И когда казалось, что "палладины" этим вечером таки смогут отскочить, Айе провел победный гол. "Осер" фактически гарантировал себе сохранение прописки в элите, "Монпелье" – фактически приговорен к вылету с -9 даже от "Гавра". И с серией из 7 поражений кряду, которая станет 8-матчевой, когда будет доиграна встреча с "Сент-Этьеном".

Лига 1. 27-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Брест 2:4

Голы: Сьерро 65, Кинг 78 – Бурго 22, Перейра Лаже 26, Думбия 62, Камара 90

Гавр, Стад Осеан

Гавр – Нант 3:2

Голы: Туре 13 (п), 27(п), Пембеле 88 – Сов 23, Саймон 48

Анже, Раймон Копа

Анже – Ренн 0:3

Голы: Калимуэндо 13, 90+5, Коне 70

Осер, Аббе Дешам

Осер – Монпелье 1:0

Гол: Айе 82