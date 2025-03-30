Лига 1. Лилль - Ланс 1:0. Доги одерживают минимальную победу в Северном дерби

Последний матч 27-го тура в чемпионате Франции подарил нам шикарную вывеску — Северное дерби. Обе команды еще и находились рядом в турнирной таблице Лиги 1 накануне выходных, что добавило встрече принципиальности.

На правах хозяев "Лилль" завладел инициативой с первых минут, однако в первые 20 минут игры они практически не создавали серьезную угрозу воротам "Ланса". В конце концов, на 19-й минуте "мастифы" смогли выйти вперед, воспользовавшись ужасной ошибкой от Мэтью Райана, который завозился с мячом. Матиас Фернандес-Пардо обокрал голкипера гостей и отправил круглого в сетку. 20-летний нападающий в первом тайме был одним из самых активных футболистов на поле.

После этого курьеза игроки в "красно-синей" форме продолжали давить на своего оппонента, создавая еще больше опасных моментов. А самые острые эпизоды, как вы уже могли догадаться, были именно у Фернандеса-Пардо. С одним из его ударов Райан сумел справиться, а в конце первого тайма он попал в перекладину. В первые 45 минут "кроваво-золотые" не создали ни одного момента. Несмотря на то, что статистика владения мячом демонстрирует почти равные показатели у обеих команд, "Лилль" полностью доминировал в этой игре. Статистика ударов по воротам была очень красноречивой — 11:0.

45’ I1️⃣-0️⃣



C'est la pause, le LOSC mène très logiquement ????

Il faudra donner encore plus en seconde période pour remporter ce Derby ⚔️#LOSCRCL pic.twitter.com/jpSfw09qfH — LOSC (@losclive) March 30, 2025

После перерыва Уилл Стилл не сделал никаких изменений в составе своей команды, хотя он мог усилить игру в атаке, использовав игроков, которые оставались на скамейке запасных. Первый удар по воротам гости нанесли на 57-й минуте матча, однако Люка Шевалье очень легко справился с ним. Все шло к тому, что одна ошибка могла решить судьбу этого противостояния.

В последние 20 минут преимущество перешло на сторону "Ланса". Они наконец-то проснулись и активизировались, но этого было мало. Они нанесли лишь два удара в створ. Опасных моментов у ворот "Лилля" очень не хватало.

На 87-й минуте М'Бала Нзола имел прекрасную возможность сравнять счет, но мяч прошел мимо штанги после его удара. Через несколько минут еще один момент возник у Джереми Агбонифо, но и его удар был неточным. Круглый снова разминулся со стойкой ворот "Лилля". Гости серьезно прижали "мастифов" под конец матча, впрочем было уже поздно. "Лилль" одержал в Лиге 1 юбилейную сотую победу в Северном дерби и набрал важные три очка, которые влияют на борьбу в топ-4.

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Le LOSC s’impose dans le 100ème Derby du Nord en @Ligue1 de l’Histoire ????



Fiers de vous messieurs ????#LOSCRCL 90’ I1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/s6JuAG44ma — LOSC (@losclive) March 30, 2025

Команда Бруно Женезио набрала 47 очков и поднялась на пятое место. "Лилль" имеет такое же количество очков, как у "Ниццы", которая находится на четвертой позиции. "Ланс" опустился на девятую позицию, имея в своем активе 39 баллов.

Лига 1. 27-й тур

Стадион: "Стад Пьер Моруа" (Лилль)

Главный судья: Матьё Вернис (Франция)

"Лилль" — "Ланс" 1:0

Гол: Фернандес-Пардо (19)

"Лилль": Шевалье — Исмаили (Гудмундссон, 78), Манди, Диаките, Менье — Гомеш (Буадди, 78), Андре, Мукау (Бенталеб, 78)— Фернандес-Пардо (Сахрауи, 66), Дэвид (Акпом, 87), Баккер

"Ланс": Райан — Медина, Сарр, Антонио (Зарури, 83) — Мачадо, Эль Айнауи, Менди (Диуф, 63), Агилар (Агбонифо, 83)— Саид (Томассон, 63), Нзола, Сотока (Коялипу, 72)

Предупреждения: Агилар (22), Эль Айнауи (51), Медина (82)