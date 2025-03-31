Адриен Рабьо высказался о партнерах по Марселю: Я вижу ребят, которые не хотят играть в Лиге чемпионов

В субботу, 29 марта, "Марсель" проиграл "Реймсу" со счетом 1:3. Это поражение поставило под сомнение цель "Марселя" – квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон. Полузащитник Адриен Рабьо не был доволен игрой некоторых своих партнеров.

"Больно демонстрировать такой настрой. У нас есть цели, и этого недостаточно. Мне кажется, что я смотрю на игроков, которые не хотят попасть в Лигу чемпионов, которые не хотят бороться, чтобы пережить это.

Лига чемпионов – это большое дело. Есть игроки, которые никогда не играли в ней, и, возможно, никогда не будут играть. Я не понимаю, почему мы не чувствуем голода на поле от мысли о том, чтобы сыграть в этом турнире в следующем году. Нам нужно иметь другую ментальность. За нами идут команды, которые имеют желание.

Я пришел сюда, чтобы играть в Лиге чемпионов. Если другие не хотят, пусть скажут это перед матчами и позволят играть другим", – сказал Рабьо.