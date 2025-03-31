Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адриен Рабьо высказался о партнерах по Марселю: Я вижу ребят, которые не хотят играть в Лиге чемпионов
Разочарован результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 29 марта, "Марсель" проиграл "Реймсу" со счетом 1:3. Это поражение поставило под сомнение цель "Марселя" – квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон. Полузащитник Адриен Рабьо не был доволен игрой некоторых своих партнеров.
"Больно демонстрировать такой настрой. У нас есть цели, и этого недостаточно. Мне кажется, что я смотрю на игроков, которые не хотят попасть в Лигу чемпионов, которые не хотят бороться, чтобы пережить это.
Лига чемпионов – это большое дело. Есть игроки, которые никогда не играли в ней, и, возможно, никогда не будут играть. Я не понимаю, почему мы не чувствуем голода на поле от мысли о том, чтобы сыграть в этом турнире в следующем году. Нам нужно иметь другую ментальность. За нами идут команды, которые имеют желание.
Я пришел сюда, чтобы играть в Лиге чемпионов. Если другие не хотят, пусть скажут это перед матчами и позволят играть другим", – сказал Рабьо.
Добавим, что "Марсель" опустился на третье место в турнирной таблице Лиги 1 после победы "Монако" в матче против "Ниццы", которая занимает 4-е место и лишь на два пункта отстает от "Марселя", как и идущий пятым "Лилль".
Популярное сейчас
- "У этого человека вообще нет ничего святого". Реакция экс-игрока Ингульца на слова Поворознюка
- Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины
- Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
- Очередной претендент. Лунин - в шорт-листе итальянского гранда
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет