  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Адриен Рабьо высказался о партнерах по Марселю: Я вижу ребят, которые не хотят играть в Лиге чемпионов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адриен Рабьо высказался о партнерах по Марселю: Я вижу ребят, которые не хотят играть в Лиге чемпионов

Франция

Разочарован результатом 

Адриен Рабьо высказался о партнерах по Марселю: Я вижу ребят, которые не хотят играть в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 29 марта, "Марсель" проиграл "Реймсу" со счетом 1:3. Это поражение поставило под сомнение цель "Марселя" – квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон. Полузащитник Адриен Рабьо не был доволен игрой некоторых своих партнеров.

"Больно демонстрировать такой настрой. У нас есть цели, и этого недостаточно. Мне кажется, что я смотрю на игроков, которые не хотят попасть в Лигу чемпионов, которые не хотят бороться, чтобы пережить это.

Лига чемпионов – это большое дело. Есть игроки, которые никогда не играли в ней, и, возможно, никогда не будут играть. Я не понимаю, почему мы не чувствуем голода на поле от мысли о том, чтобы сыграть в этом турнире в следующем году. Нам нужно иметь другую ментальность. За нами идут команды, которые имеют желание.

Я пришел сюда, чтобы играть в Лиге чемпионов. Если другие не хотят, пусть скажут это перед матчами и позволят играть другим", – сказал Рабьо.

Добавим, что "Марсель" опустился на третье место в турнирной таблице Лиги 1 после победы "Монако" в матче против "Ниццы", которая занимает 4-е место и лишь на два пункта отстает от "Марселя", как и идущий пятым "Лилль".

Читайте такжеЛига 1. 4 поражения Де Дзерби в 5 турах и 4 гола ПСЖ за 13 минут
По теме
yellow-arrow
Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
yellow-arrow
Лига 1. Лилль - Ланс 1:0. Доги одерживают минимальную победу в Северном дерби
yellow-arrow
Лига 1. Перестрелка Тулузы и Бреста, жесткая заруба аутсайдеров
Марсель Адриен Рабьо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости