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Фатальная ошибка голкипера. Лилль - Ланс 1:0. Видео гола и обзор матча

Франция

Битва за шесть очков осталась за "догами"

Фатальная ошибка голкипера. Лилль - Ланс 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лилль" минимально обыграл "Ланс" в 27-м туре чемпионата Франции.

Решающий гол во встрече после грубой ошибки вратаря "желто-красных" Мэтью Райана забил Матиас Фернандо-Пардо.

В турнирной таблице "Ланс" опустился на 9-е место, "Лилль" остался 5-м.

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Лига 1. 27-й тур

Стадион: "Стад Пьер Моруа" (Лилль)

"Лилль" — "Ланс" 1:0

Гол: Фернандес-Пардо (19)

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