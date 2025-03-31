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Фатальная ошибка голкипера. Лилль - Ланс 1:0. Видео гола и обзор матча
Битва за шесть очков осталась за "догами"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" минимально обыграл "Ланс" в 27-м туре чемпионата Франции.
Решающий гол во встрече после грубой ошибки вратаря "желто-красных" Мэтью Райана забил Матиас Фернандо-Пардо.
В турнирной таблице "Ланс" опустился на 9-е место, "Лилль" остался 5-м.
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Лига 1. 27-й тур
Стадион: "Стад Пьер Моруа" (Лилль)
"Лилль" — "Ланс" 1:0
Гол: Фернандес-Пардо (19)
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