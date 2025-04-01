Дюнкерк - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала кубка Франции

В рамках полуфинала кубка Франции представитель второго дивизиона "Дюнкерк" примет действующего чемпиона турнира "Пари Сен-Жермен". Начало встречи - в 22:10 по Киеву.

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Кубок Франции. 1/2 финала

1 апреля. 22:10. Дюнкерк. "Стад Марсель-Трибю"

"Дюнкерк" - "ПСЖ"

Трансляция: MEGOGO Футбол 2