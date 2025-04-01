Дюнкерк - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала кубка Франции

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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Кубок Франции. 1/2 финала
1 апреля. 22:10. Дюнкерк. "Стад Марсель-Трибю"
"Дюнкерк" - "ПСЖ" Трансляция: MEGOGO Футбол 2