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В Марселе надеются, что их капитан сможет вернуться на поле до конца сезона
Надежда остается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Марселя" Леонардо Балерди был вынужден покинуть поле из-за травмы во время первого тайма матча против "Реймса" (1:3).
В понедельник он прошел обследование, которое подтвердило, что у аргентинца растяжение связки левого колена. В "Марселе" понимают, что они остались без центрального защитника на несколько недель, при этом до конца сезона в Лиге 1 всего семь матчей. На данный момент "Марсель" находится на третьем месте и борется за путевку в Лигу чемпионов.
Тем не менее, как сообщает L'Équipe, в клубе есть "небольшая надежда" на то, что Балерди вернется на поле до конца сезона. Для этого процесс восстановления после травмы колена должен пройти без осложнений. Но он в любом случае пропустит потенциально решающий матч против "Монако" в этом месяце.
Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего аргентинца 25 матчей за "Марсель" во всех турнирах.
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