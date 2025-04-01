Болельщицы Ланса обвиняют полицию в жестоких обысках

После матча между "Лансом" и "Лиллем" несколько болельщиц подали жалобы на сотрудников службы безопасности и французский спецназ CRS, обвиняя их в навязчивых и жестоких обысках.

В социальных сетях появились сообщения от анонимных пользователей о неправомерном поведении полиции и сил безопасности. Организация Her Game Too France, которая борется за права женщин в спорте, открыла онлайн-форму для сбора заявлений от жертв и свидетелей.