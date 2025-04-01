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Болельщицы Ланса обвиняют полицию в жестоких обысках
Скандал после матча Ланс - Лилль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После матча между "Лансом" и "Лиллем" несколько болельщиц подали жалобы на сотрудников службы безопасности и французский спецназ CRS, обвиняя их в навязчивых и жестоких обысках.
В социальных сетях появились сообщения от анонимных пользователей о неправомерном поведении полиции и сил безопасности. Организация Her Game Too France, которая борется за права женщин в спорте, открыла онлайн-форму для сбора заявлений от жертв и свидетелей.
"Мы были немедленно проинформированы о навязчивых и невыносимых обысках, проведенных вчера в Пьере Моруа сотрудником судебной полиции, в частности, через нашего представителя Her Game Too для Racing Club de Lens, который присутствовал на месте происшествия. Мы работаем со вчерашнего вечера, чтобы связаться с пострадавшими", - говорится в сообщении организации.
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