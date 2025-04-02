Кубок Франции, 1/2 финала

Лилль, Пьер Моруа

Дюнкерк – ПСЖ 2:4

Голы: Сассо 7, аль Саад 27 – Дембеле 45, 90+3, Маркиньос 48, Дуэ 62

Чудесная сказка "Дюнкерка" закончилась на финальном боссе. Закончилась с ожидаемым исходом, но как минимум представитель Лиги 2 успел припугнуть даже Луиса Энрике и его неугомонный последними месяцами ПСЖ. Но те после слабого первого тайма вернули все на круги своя после перерыва.

В прошлые разы "приморские" ослабляли бдительность фаворита в начале, чтобы уколоть в решающий момент. Так было с хозяевами "Пьер Моруа", на котором играли этим вечером. "Лилль" долго искал первый гол. Нашел, чтобы пропустить в ответ на 90+6 и проиграть серию пенальти удивительному 18-летнему Жауэну на воротах. Так было и с "Брестом", который вел 2:0, а в последние полчаса трижды получил со стандартов. А два решающий было на счету ЦЗ Опа Санганте, кузена Аруны из "Гавра".

На этот раз "Дюнкерк" начал с козырей. Сассо открыл счет на 7-й минуте. Конечно же, после стандарта. Через 20 пришел еще один. С не менее короткой комбинации. Вратарь Жоуэн исполнил свободный удар, таргетмен Курте скинул дальше на аль Саада, которого потерял Мендеш. Две вылазки на чужую половину, два розыгрыша стандартов, два гола.

Но в отличии от другого героя вечера, немецкой "Арминии", "Дюнкерк" не пытался играть на равных, а откровенно парковался с первых минут. Порой это выглядело как 7-3-0, что поначалу шокировало гостей. Но со времени парижане свыклись. Важный мяч до перерыва успел забить Дембеле после блестящей передачи Витиньи, разрезавшей оборону.

Сразу после перерыва Дембеле после розыгрыша корнера помог отличиться Маркиньосу. А решающий выстрел через 15 минут нанес Дуэ. Играете в 7 защитников? Получите обстрел лонгшотами. И решающий из них залетел с рикошета. Обидно, но таков налог за трехэтажный автобус представителя Лиги 2. Был и еще один пропущенный с серией рикошетов, но спас минимальный офсайд. Пока герой вечера Дембеле не снял все вопросы в контратаке на 90+3.

Дюнкерк: Жауэн – Жоржен, Санганте, Сассо, Кондо – Кейруш (Секонго, 88) – аль Саад (Бамму, 58), Скюття (Рагубе, 81), Бардели, Яссин (Эссими, 88) – Курте (Теджан, 81)

ПСЖ: Сафонов – Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш – Заир-Эмери (Рамуш, 46), Витинья, Невеш – Дуэ (Пачо, 90), Дембеле, Барколя (Фабиан, 77)