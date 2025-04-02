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Камбэк парижан. Дюнкерк - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча

Франция

Все-таки без сенсации

Камбэк парижан. Дюнкерк - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу в полуфинальном матче Кубка Франции против "Дюнкерка".

К 27-й минуте представитель второго дивизиона вырвался вперед со счетом 2:0, но после этого на поле уже была только одна команда. Перед уходом на перерыв отставание сократил Усман Дембеле, а во втором тайме парижане забили еще трижды.

В финале кубка "ПСЖ" сыграет с победителем пары "Канн"/"Реймс".

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Кубок Франции, 1/2 финала

Лилль, Пьер Моруа.

"Дюнкерк" – "ПСЖ" 2:4

Голы: Сассо 7, аль Саад 27 – Дембеле 45, 90+3, Маркиньос 48, Дуэ 62

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