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Камбэк парижан. Дюнкерк - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча
Все-таки без сенсации
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу в полуфинальном матче Кубка Франции против "Дюнкерка".
К 27-й минуте представитель второго дивизиона вырвался вперед со счетом 2:0, но после этого на поле уже была только одна команда. Перед уходом на перерыв отставание сократил Усман Дембеле, а во втором тайме парижане забили еще трижды.
В финале кубка "ПСЖ" сыграет с победителем пары "Канн"/"Реймс".
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Кубок Франции, 1/2 финала
Лилль, Пьер Моруа.
"Дюнкерк" – "ПСЖ" 2:4
Голы: Сассо 7, аль Саад 27 – Дембеле 45, 90+3, Маркиньос 48, Дуэ 62
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