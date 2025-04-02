Энрике - о камбэке с клубом из Лиги 2: Мы показали менталитет и характер

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал волевую победу (4:2 с 0:2) в полуфинале Кубка Франции против представителя второго дивизиона страны "Дюнкерка".

"Мы очень довольны, потому что было непросто, когда они забили два гола в первом тайме. Но я думаю, что мы показали менталитет и характер.

Команда продолжает наслаждаться этими моментами, и мы снова в финале. Это будет важно, потому что мы играем на "Стад де Франс". Для меня это будет что-то новое, потому что в прошлом году мы играли в Лилле. Теперь мы ждем будущего соперника", - сказал Энрике.