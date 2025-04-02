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Энрике - о камбэке с клубом из Лиги 2: Мы показали менталитет и характер

Франция

Хорошо то, что хорошо заканчивается

Энрике - о камбэке с клубом из Лиги 2: Мы показали менталитет и характер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал волевую победу (4:2 с 0:2) в полуфинале Кубка Франции против представителя второго дивизиона страны "Дюнкерка".

"Мы очень довольны, потому что было непросто, когда они забили два гола в первом тайме. Но я думаю, что мы показали менталитет и характер.

Команда продолжает наслаждаться этими моментами, и мы снова в финале. Это будет важно, потому что мы играем на "Стад де Франс". Для меня это будет что-то новое, потому что в прошлом году мы играли в Лилле. Теперь мы ждем будущего соперника", - сказал Энрике.

В финале турнира "ПСЖ" сыграет с победителем противостояния "Канн"/"Реймс".

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Источник:
PSG
Опубликовал: Александр Бураков
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