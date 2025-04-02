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DAZN хочет разорвать контракт с Лигой 1

Франция

Все из-за споров и низкого количества подписчиков

DAZN хочет разорвать контракт с Лигой 1

Фото: Getty Images

Новина українською

Британский вещатель DAZN, который является главным транслятором матчей Лиги 1 во Франции, планирует разорвать свой контракт с Профессиональной футбольной лигой (LFP) в конце сезона.

Отношения между LFP и DAZN ухудшились после того, как вещатель в феврале не оплатил ежемесячный платеж в размере 35 миллионов евро из-за спора по борьбе с пиратством и недостаточного сотрудничества со стороны клубов в создании контента.

DAZN также обеспокоен низким количеством подписчиков на свой пакет Лиги 1. Сейчас вещатель имеет лишь 500 000 подписчиков, что значительно ниже необходимого количества для безубыточности (1,5 миллиона).

Переговоры между LFP и DAZN продолжаются при поддержке посредника, но прогресса достигнуто не было. DAZN считает, что LFP не выполняет свои обязательства по борьбе с пиратством и обеспечению доступа к эксклюзивному контенту.

DAZN рассматривает возможность расторжения контракта на год раньше, чем предусмотрено пунктом о выходе через два сезона. LFP, в свою очередь, хочет обеспечить выполнение финансовых обязательств вещателя.

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Лига 1 DAZN
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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