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Манчестер Сити заинтересовался юной звездой ПСЖ

Франция

Махамаду Сангаре может покинуть свою команду

Манчестер Сити заинтересовался юной звездой ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" проявил серьезный интерес к 18-летнему нападающему молодежной команды "Пари Сен-Жермен" Махамаду Сангаре. Об этом сообщил известный журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Сангаре в нынешней Юношеской лиге УЕФА забил 8 голов в 6 матчах и отдал 2 голевые передачи. Однако, юный талант не желает ждать своего шанса в первой команде "ПСЖ" и, похоже, готов покинуть клуб после окончания контракта этим летом.

По информации Хокинса, кроме "Манчестер Сити", интерес к Сангаре проявляют клубы Бундеслиги.

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Манчестер Сити Пари Сен-Жермен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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