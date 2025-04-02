Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити заинтересовался юной звездой ПСЖ
Махамаду Сангаре может покинуть свою команду
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" проявил серьезный интерес к 18-летнему нападающему молодежной команды "Пари Сен-Жермен" Махамаду Сангаре. Об этом сообщил известный журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Сангаре в нынешней Юношеской лиге УЕФА забил 8 голов в 6 матчах и отдал 2 голевые передачи. Однако, юный талант не желает ждать своего шанса в первой команде "ПСЖ" и, похоже, готов покинуть клуб после окончания контракта этим летом.
По информации Хокинса, кроме "Манчестер Сити", интерес к Сангаре проявляют клубы Бундеслиги.
Популярное сейчас
- В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых
- Лига 1. 4 поражения Де Дзерби в 5 турах и 4 гола ПСЖ за 13 минут
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей