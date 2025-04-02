Манчестер Сити заинтересовался юной звездой ПСЖ

"Манчестер Сити" проявил серьезный интерес к 18-летнему нападающему молодежной команды "Пари Сен-Жермен" Махамаду Сангаре. Об этом сообщил известный журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Сангаре в нынешней Юношеской лиге УЕФА забил 8 голов в 6 матчах и отдал 2 голевые передачи. Однако, юный талант не желает ждать своего шанса в первой команде "ПСЖ" и, похоже, готов покинуть клуб после окончания контракта этим летом.

По информации Хокинса, кроме "Манчестер Сити", интерес к Сангаре проявляют клубы Бундеслиги.