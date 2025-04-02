Кубок Франции. 1/2 финала

Канны, Стад Пьер де Кубертен

Канн – Реймс 1:2

Голы: Ндойе 52 – Ибрагим 14, Теума 58

Вслед за "Пари Сен-Жермен" в финал Кубка Франции прошел и "Реймс". "Канн" из четвертого дивизиона отчаянно бился при поддержке родных трибун. Но "красно-белые" оказались не настолько в серьезном кризисе, чтобы отдать столь важный матч такому сопернику.

Тем не менее, "Реймс" был невероятно осторожен против команды на три головы ниже себя. Частично виной тому заполненный лазарет: не могли играть Мохамед Дарами и Сьебатшо в атаке, не хватало Габриэля Москардо и Фофаны. Но именно хозяева доминировали и территориально, и по владению абсолютно большую часть матча.

Одна из причин, безусловно, быстрый гол. Ибрагим открыл счет уже на 14-й минуте, замкнул прострел с фланга. Дальше была относительно равная игра, хотя хозяева были заметно активнее. Активнее, но хуже. "Реймс" редко атаковал, еще реже бил, но каждый удар нес реальную угрозу.

"Канн" ответил голом в дебюте второй половины. И доминировал еще где-то минут 20. Но удивительным образом забили гости. Хитрый розыгрыш аута закончился голом Теумы, как оказалось решающим. У "Канна" так и не возникло достойного момента, в то время как гости могли еще минимум дважды забивать и лишить себя нервной концовки. Но счет так и остался прежним, несмотря на финальный штурм аутсайдера.

Для "Реймса" это будет первый полуфинал Кубка Франции почти за полстолетия. В последний раз так далеко они пробирались аж в 1977-м. И первый шанс взять какой-либо трофей с 1958-го. Шанс, правда, мизерный, ведь ПСЖ Луиса Энрике после нового года еще страшнее, чем был прежде.

Канн: Ванни – Винчи (Тринкер, 88), Смит, Абдеррахман, Фишер – Гонсалвеш, Ндойе, Ндиайе – Аббас, Домингес, Мамбу

Реймс: Диуф – Секине, Окуму, Кипре, Акиеме – Атангана (Коне, 70), Гбан – Ито (Тиа, 77), Накамура, Диакон (Теума, 52) – Ибрагим (Диаките, 70)