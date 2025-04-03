Ряд топовых клубов попытается подписать звезду Марселя

Талантливый вингер "Марселя" Луис Энрике привлекает внимание топовых клубов. По информации Foot Mercato, "Ньюкасл Юнайтед" и "Ноттингем Форест" проявляют интерес к 23-летнему бразильцу. Однако ни один из этих клубов пока не делал официального запроса к представителям игрока.

Миланский "Интер" же определил Энрике приоритетной трансферной целью на летнее окно и хочет оформить переход еще до Клубного Чемпионата мира. Впрочем, "Марсель" потребует за него более 30 миллионов евро, несмотря на хорошие отношения с миланцами после сделок по Валентину Карбони и Хоакину Корреа.

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"Интеру" также придется конкурировать и с немецкими клубами. "Бавария" рассматривает вариант с подписанием Энрике, и этот процесс может ускориться уже к концу месяца. Кроме того, на бразильца претендует "Байер", который, по информации источника, уже контактировал с представителями игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету Луиса Энрике 9 голов и 7 ассистов в 29 матчах за "Марсель" во всех турнирах.