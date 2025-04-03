Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ряд топовых клубов попытается подписать звезду Марселя
Интерес из АПЛ, Серии А и Бундеслиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый вингер "Марселя" Луис Энрике привлекает внимание топовых клубов. По информации Foot Mercato, "Ньюкасл Юнайтед" и "Ноттингем Форест" проявляют интерес к 23-летнему бразильцу. Однако ни один из этих клубов пока не делал официального запроса к представителям игрока.
Миланский "Интер" же определил Энрике приоритетной трансферной целью на летнее окно и хочет оформить переход еще до Клубного Чемпионата мира. Впрочем, "Марсель" потребует за него более 30 миллионов евро, несмотря на хорошие отношения с миланцами после сделок по Валентину Карбони и Хоакину Корреа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Интеру" также придется конкурировать и с немецкими клубами. "Бавария" рассматривает вариант с подписанием Энрике, и этот процесс может ускориться уже к концу месяца. Кроме того, на бразильца претендует "Байер", который, по информации источника, уже контактировал с представителями игрока.
Добавим, что в этом сезоне на счету Луиса Энрике 9 голов и 7 ассистов в 29 матчах за "Марсель" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Шандрук: После просмотра нашего матча Шахтер будет чувствовать себя не совсем уверенным в победе
- И это не Пушич. Тренер клуба УПЛ находится под угрозой увольнения
- Борьба за выход в УПЛ: кто окажется в элите украинского футбола?
- Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей